Sefa apreende 7.000 litros de óleo diesel, no sudeste do Pará

Nesta terça-feira (14), na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, que fica na Rodovia PA-447, km 15, em Conceição do Araguaia, foram apreendidos 7.000 litros de óleo diesel S10, com origem em posto de combustível em Couto Magalhaes (TO) e destinados a um posto de combustível em Conceição do Araguaia. O valor da mercadoria é de R$ 41.263,16.

“O condutor do caminhão-tanque apresentou os documentos fiscais e os fiscais desconfiaram da quantidade informada, e realizaram a verificação física do veículo, sendo encontrado um dos tanques cheio e sem lacre. O motorista, então, apresentou uma segunda nota fiscal, com 7.000 litros de óleo diesel, que não foi aceita porque foi apresentada após o início da ação fiscal”, contou o coordenador Renato Couto.

Foram lavrados dois TADs, sendo um por embaraço à fiscalização e outro referente ao imposto do combustível e multa tributária, totalizando R$ 16.992,78, que foi recolhido e a mercadoria liberada.

