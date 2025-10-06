Sefa apreende 71 motos avaliadas em R$ 1 milhão na divisa do Pará com Maranhão

Foto:Reprodução | A ação foi da equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi

Fiscais de receitas estaduais apreenderam 71 motos avaliadas em R$ 1 milhão, sem documentação fiscal. A mercadoria saiu de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco (PE), com destino a Belém.

A ação foi da equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi, que fica no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão.

Após a entrega dos documentos fiscais os servidores desconfiaram da quantidade da mercadoria transportada. Resolveram fazer a verificação física e foi constatada a existência de 91 motos desmontadas, em caixas. Porém, a documentação entregue informava uma carga de apenas 20 motos, ou seja, 71 unidades estavam desacompanhadas de nota fiscal”, contou o coordenador Gustavo Bozola.

Depois da inspeção, o motorista ele entregou outras notas fiscais, que estavam escondidas, e que informavam que a mercadoria tinha origem em Pernambuco e destino a Fortaleza (CE). Os documentos foram desconsiderados, pois apresentados após o início da ação fiscal, e lavrado Termo de Apreensão e Deposito (TAD), cobrando imposto e multa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/09:26:29

