Sefa apreende caminhão no valor de R$ 369 mil no sudeste do Pará

Durante uma fiscalização no posto da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), em Carajás, sudeste do estado, um caminhão zero quilômetro foi apreendido no último domingo (21). O veículo, avaliado em R$ 369 mil, saiu de Abadia de Goiás (GO) e tinha como destino o município de Barcarena (PA). A abordagem ocorreu no posto fiscal Jarbas Passarinho, localizado no km 120 da Rodovia Transamazônica (BR-230).

Segundo o coordenador da unidade, Cicinato Oliveira, a análise documental apontou que a operação interestadual tinha como destinatário um consumidor final não contribuinte do ICMS, o que exige o recolhimento do diferencial de alíquotas (Difal).

“No momento da entrada do caminhão no Pará não havia comprovação desse recolhimento. Diante da irregularidade, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 44.644,45, referente ao ICMS e multa”, explicou o coordenador.

