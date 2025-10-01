Sefa apreende carga avaliada em mais de R$ 110 mil; no Pará

Foto: Reprodução | Mercadorias de São Paulo seguiam para Belém sem recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS.

No município de São Geraldo do Araguaia, região sudeste do Pará, fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Carajás apreenderam três sistemas de barramentos blindados, transportados de São Paulo com destino a Belém. A carga foi avaliada em R$ 110.842,85.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, durante a conferência documental e fiscal, foi identificado que a empresa responsável pelo transporte não havia recolhido o diferencial de alíquota do ICMS (Difal), obrigatório na entrada de mercadorias em território paraense.

Diante da irregularidade, os fiscais lavraram um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 18.621,58, já incluindo o imposto devido e a multa aplicada.

