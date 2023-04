Sefa apreende carga de eletrônicos avaliados em mais de R$ R$ 520 mil, em Conceição do Araguaia, PA

Carga incluía 171 aparelhos celulares, cinco tablets, seis relógio tipo smart e quatro consoles de videogames — Foto: Sefa

Sem nota fiscal, carga incluía 171 aparelhos celulares, cinco tablets, seis relógio tipo smart e quatro consoles de videogames.

Agentes de fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefa) apreenderam, em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, diversos produtos eletrônicos, incluindo 171 aparelhos celulares, cinco tablets, seis relógio tipo smart e quatro consoles de videogames sem notas fiscais.

A mercadoria foi avaliada em R$ 520.096,85 e vinha de Goiânia (GO) com destino às cidades paraenses de Redenção, Tucumã e Ourilândia do Norte.

“Um caminhão de transportadora sediada na cidade de Redenção foi interceptado na PA-447, durante uma fiscalização rotineira.

Na análise das notas fiscais, identificamos que algumas empresas declaravam exclusivamente acessórios para celulares e copos térmicos nos documentos. Em virtude disso, optamos por efetuar a inspeção física das mercadorias, que estavam em local de difícil acesso no interior do veículo”, informou o coordenador da unidade do Araguaia, Cicinato Oliveira Júnior.

O caminhão foi descarregado e foi feita a contagem física das cargas, e ao final foram lavrados seis Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor de R$ 177.873,11, referente ao ICMS e multa. Os itens estão apreendidos e aguardam o pagamento do imposto.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do O Liberal , em 05/04/2023/15:38:11

