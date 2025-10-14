Sefa apreende cargas de cabos de cobre e ópticos no Pará

A carga, que saiu de Vila Velha (ES) com destino a Ananindeua (PA), foi retida após a análise dos documentos fiscais

Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi, que fica no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, fiscais de receitas estaduais apreenderam, nesta segunda (13), uma carga de cabos de cobre no valor de R$ 2.182.531.

“Um carregamento de cabos de cobre foi apreendido na fiscalização em Gurupi. A carga, que saiu de Vila Velha (ES) com destino a Ananindeua (PA), foi retida após a análise dos documentos fiscais. Os servidores constataram que o Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal), cobrado em operações interestaduais, não foi pago integralmente. O valor correto do Difal é de R$ 188.613,79, e a empresa recolheu R$ 152.777,79, deixando de pagar R$ 35.836,00”, informou o coordenador, Gustavo Bozola.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 50.171,27, cobrando ICMS e multa, que foi pago e a mercadoria liberada.

Cabos ópticos – Também na unidade fazendária do Gurupi, só que no domingo (12), foram apreendidos 188.000 metros de cabos ópticos, com recolhimento a menor de imposto. O transportador do caminhão oriundo de Marechal Deodoro (AL) com destino a Belém (PA) apresentou documentos fiscais e os servidores verificaram que a nota fiscal estava com recolhimento a menor do Diferencial de Alíquota (Difal). O valor da mercadoria é de R$ 432.423,00, e foi lavrado Termo de Apreensão (TAD) no valor de R$ 9.940, 42.

Tapetes e panos de prato sem nota fiscal escondidos em materiais elétricos – Ainda no domingo (12), um caminhão oriundo do estado da Paraíba (PB) com destino a algumas cidades do Pará foi parado pela fiscalização e durante a verificação física da mercadoria foram localizados tapetes e panos de prato sem nota fiscal, escondidos no meio de materiais elétricos. A mercadoria foi avaliada em R$ 36.900,00 e lavrado TAD no valor de R$ 12.619,80.

Fonte: Agência Pará

