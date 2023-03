Sefa apreende cigarro, cerveja e material de construção em barco no Baixo Amazonas

Sefa apreendeu 10 mil maços de cigarros e outros itens sem documentação em Óbidos — Foto: Agência Pará

Mercadoria apreendida tem o valor de R$ 360 mil, e vinha do estado do Amazonas (AM) sem nota fiscal.

Na madrugada de terça-feira (27), a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), com o apoio da Polícia Militar de Óbidos, apreendeu 10 mil maços de cigarros, eletrônicos em geral, peças e acessórios para moto, três fardos de roupas e sete canoas de alumínio. A apreensão foi realizada no Rio Amazonas e no Rio Trombetas, na região do Baixo Amazonas.

A mercadoria apreendida tem o valor de R$ 360.759,47, e vinha do estado do Amazonas sem nota fiscal.

A Sefa informou que os 10 mil maços de cigarros foram avaliados em R$ 141.427,50 e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 71.279,46. A origem do fumo é Manaus, mas não foi possível apurar o destino da mercadoria, que viajava sem nota fiscal.

Foram lavrados 16 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 123.737,62, referente a ICMS e mais multa. Também na unidade fazendária do Tapajós foram apreendidos, em Juriti no dia 25/02, 500 sacas de castanha in natura, 200 sacas de milho, material de construção, 4.485 latas de cerveja e 840 cervejas em garrafa, no valor de R$ 342.094,23.

As principais irregularidades detectadas foram notas fiscais de mercadorias para CPF, quando a emissão deveria ser para CNPJ, visto que se destinavam a comércio; mercadorias desacompanhadas de notas fiscais e outras sem recolhimento do diferencial de alíquota.

A maior parte da mercadoria vinha do Amazonas para os municípios de Juruti, Santarém e Oriximiná. Foram lavrados 12 TADs no valor de R$ 97.696,27.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/03/2023/10:45:39 Com informações do g1 Santarém e região — PA.

