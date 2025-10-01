Sefa apreende equipamento de ultrassom com destino a Canaã dos Carajás

Foto: Reprodução | Os servidores são lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, no sudeste do Estado.

Durante fiscalização realizada na quarta-feira (30/09), por fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), foi apreendido um equipamento de ultrassom, avaliado em R$ 216.683,12. Os servidores são lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, no sudeste do Estado.

A apreensão ocorreu no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia, quando foi abordado um veículo transportando mercadorias provenientes do município de Varginha/MG, com destino a Canaã dos Carajás/PA. Para cobrar ICMS e multa foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 36.402,76.

“A equipe fez a análise documental e consultas aos sistemas da Sefa, constatando que o contribuinte deixou de recolher o ICMS relativo ao Diferencial de Alíquotas (Difal), que é devido na entrada da mercadoria no Estado do Pará”, contou o coordenador.

