Sefa apreende equipamento no valor de R$ 50 mil em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução/Sefa | Nota fiscal informava um local de entrega e o produto iria para outro lugar.

Durante fiscalização realizada nesta segunda-feira (13), na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) de Serra do Cachimbo, na Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), km-785, no município de Novo Progresso, sudoeste paraense, foi apreendido um conjunto decantador, mercadoria avaliada em R$ 50 mil.

“A caminhonete oriunda de Capinzal (SC) transportava um conjunto decantador. A apreensão aconteceu em razão de a nota fiscal apresentada fazer referência a uma operação destinada à outra unidade da federação. De acordo com o documento fiscal, o destinatário do equipamento seria uma empresa localizada no Rio Grande do Sul, no entanto, após diligência, constatou-se que o equipamento seria entregue em um frigorífico localizado no Estado do Pará. Como a nota fiscal não correspondia à operação efetivamente verificada, pois o equipamento será internalizado no Estado do Pará, foi configurada a quebra de trânsito, que é quando a nota fiscal informa um local de entrega e a mercadoria vai para outro local”, esclareceu o coordenador Maycon Freitas.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ R$ 17,1 mil, referentes ao imposto e multa devidos.

Fonte: Agência Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/11:33:00

