Sefa apreende estruturas metálicas e pneus em Dom Eliseu

(Foto: Reprodução) – A apreensão ocorreu na quarta-feira (16), e a carga avaliada em R$ 943.384,32, saiu de Ituporanga/SC, com destino a Paragominas/PA.

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, sudeste paraense, apreenderam, estruturas metálicas, para construção de galpão industrial. A apreensão ocorreu na quarta-feira (16), e a carga avaliada em R$ 943.384,32, saiu de Ituporanga/SC, com destino a Paragominas/PA.

“A mercadoria estava acobertada por documento fiscal de remessa, para uso em obra de construção civil, emitida por empresa que, simultaneamente, fabricou os materiais e foi contratada para executar o galpão industrial no Pará. Contudo, conforme o Regulamento do ICMS do Pará, a não incidência do ICMS não se aplica quando os materiais são de fabricação própria do prestador e produzidos fora do canteiro de obras”, explicou o coordenador da unidade fazendária, Rafael Brasil.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 181.129,79, referente ao imposto e à multa pela infração.

Tapajós – Durante fiscalização realizada na cidade de Santarém, pelos fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, no Baixo Amazonas, na quinta-feira (17), foram apreendidas mercadorias no valor de R$ 82.160,00, numa embarcação vinda do estado do Amapá (AP) com destino a Santarém (PA).

“A equipe localizou as seguintes mercadorias a bordo: 10 pneus aro 19; 400 caixas de margarina e 50 caixas de doces. As mercadorias não possuíam a documentação fiscal exigida pela legislação”, informou o coordenador da unidade, Roberto Mota.

Foram lavrados Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor de R$ 24.678,72.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/14:15:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...