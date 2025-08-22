Sefa apreende mais de 50 metros cúbicos de madeira no nordeste do Pará

(Foto: Reprodução) – Irregularidades verificadas nas notas fiscais levaram à apreensão da carga, avaliada em mais de R$ 50 mil

Uma carga com 51 metros cúbicos (m³) de madeira foi apreendida por fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), na quinta-feira (21), na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, na divisa do Pará com o Maranhão. A mercadoria, avaliada em R$ 50.502, havia saído em uma carreta de Trairão, no sudoeste paraense, com destino a Natal (RN).

“Foram apresentadas notas fiscais de madeira serrada. A fiscalização decidiu fazer inspeção física na carga e foi constatada a quantidade de 51 m³ de madeira serrada das espécies Timborana e Guajará, conforme discriminado nas notas fiscais e nas guias florestais. Também foi observado, nos documentos fiscais, que o contribuinte anexou dois certificados de homologação de crédito, que não foram encontrados em sistema. Além disso, há o fato de a empresa ser do Simples Nacional, o que, pela legislação atual, não dá direito à homologação de crédito”, explicou o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola.

Outra irregularidade constatada foi o pagamento referente ao ICMS do frete, não localizado no sistema. Para garantir o recolhimento do imposto e multa foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 16.064,66.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/16:51:59

