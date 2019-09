Sefa apreende mais de 800 metros cúbicos de madeira ielgal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Sefa então emitiu um Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 60 mil reais e enviou um relatório à unidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) em Baião, a fim de que as madeiras apreendidas tomem seu destino legalmente previstos.

A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização da Sefa que contou com o apoio da Polícia Militar. Ao abordarem o veículo que transportava os produtos ilegais, os servidores da Secretaria constataram que a carga não tinha documento fiscal e nem autorização da área ambiental. Após fazerem levantamento fiscal na madeireira responsável pelo produto apreendido, os agentes também constataram que essa empresa estava com sua inscrição estadual suspensa, assim não podendo emitir documentos ou receber mercadorias.

Mais de 800 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos nesta terça-feira (11) pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) enquanto eram transportados pelo km 210 da PA-151, próximo do município de Baião, no Baixo Tocantins. A carga, composta das espécies maçaranduba e guajará vermelho, teria saído de Baião em direção ao município de Moju.

