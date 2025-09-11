Sefa apreende máquinas e equipamentos no valor de R$ 3 milhões, no sudeste do Pará

(Foto: Divulgação) Fiscal da equipe de Coordenação de Controle de Mercadorias em trânsito do Araguaia, da Sefa, em Conceição do Araguaia

Apreensão ocorreu em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará

Fiscais de receitas estaduais da coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Araguaia, da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), apreenderam máquinas e equipamentos no valor de R$ 3.065.560,29. A coordenação fica no km 15, da rodovia PA-447, e a apreensão ocorreu na quarta-feira (10).

“O condutor de uma carreta rodotrem apresentou documentos fiscais de importação de carga que saiu de São Paulo, com destino a contribuinte localizado em Curionópolis, (no sudeste do Pará). A fiscalização verificou, então, que as máquinas e equipamentos estavam com o valor do ICMS importação recolhido a menor ao Estado do Pará”, explicou o coordenador da unidade, Renato Couto.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 418.341,13, referente ao imposto, acrescido de multa.

Fonte: Ana Márcia Pantoja (SEFA) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/15:52:24

