Sefa apreende materiais avaliados em mais de R$300 mil em São Geraldo do Araguaia (PA)

Foto: reprodução | A mercadoria saiu de Curitiba-PR para Marabá, região sudeste do Pará.

Uma carga de materiais destinados a uma loja, no valor de R$ 301.782,03, foi apreendida, nesta quinta-feira (28), na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) de Carajás, sudeste do Estado.

“Durante uma fiscalização realizada no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia, localizada às margens da BR-153, km 03, no Setor Industrial de São Geraldo do Araguaia, foi parado um caminhão que transportava materiais destinados a uma loja, incluindo 4 balcões, 13 araras para exposição de roupas, 2 cabideiros e 2 espelhos de araras. Foram apresentadas três notas fiscais, e a fiscalização física confirmou que as mercadorias correspondiam ao que estava descrito nos documentos. No entanto, durante a verificação documental e consulta ao sistema, constatou-se que a empresa destinatária encontrava-se em situação cadastral suspensa, e portanto, não poderia receber aquelas mercadorias”, explicou o coordenador da unidade Carajás, Cicinato Oliveira.

A mercadoria saiu de Curitiba-PR para Marabá, região sudeste do Pará. A carga foi retida e foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 50.699,38, referente ao ICMS e multa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2025/10:29:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...