Sefa apreende peças eletrônicas no valor de R$ 317 mil em Conceição do Araguaia (PA)

Comercialização apresentou a irregularidade conhecida como 'quebra de trânsito', quando a nota fiscal informa um local de destino e a mercadoria vai para outro

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam seis volumes com peças eletrônicas, em razão de nota fiscal irregular. A ação foi realizada pela equipe de fiscais de receitas estaduais da Coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Araguaia, sudeste estadual, na segunda-feira (22). A mercadoria foi avaliada em R$ 317.887,80.

“O condutor de um caminhão apresentou documento fiscal de transporte de mercadoria saída do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Minas Gerais (MG). Mas, no processo de fiscalização foi verificado que o material enviado ao Pará seria internalizado em Tucuruí, no sudeste paraense. Foi confirmada a irregularidade conhecida como quebra de trânsito, quando a nota fiscal informa um local de destino e a mercadoria é levada para outro lugar”, explicou o coordenador da unidade fazendária, Renato Couto.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 84.770,08, referente ao imposto acrescido de multa, que foi recolhido e a mercadoria liberada.

