Sefa apreende quase 50 toneladas de minério de cobre no Pará

(Foto: Reprodução) – A quantidade de material efetivamente transportada era superior ao que estava declarado na nota fiscal

Durante fiscalização realizada no posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), nesta quarta-feira (27), fiscais de receitas estaduais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, sudeste do Estado, apreenderam 49.560 kg de minério de cobre, mercadoria transportada de Tucumã, com destino a Barcarena, ambas no Pará.

A apreensão ocorreu no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, na Transamazônica, no município de Marabá. “A carga estava acobertada por nota fiscal que indicava o transporte de 44.000 kg de minério de cobre. No entanto, após a pesagem do veículo em balança, foi constatado que a quantidade efetivamente transportada era de 49.560 kg, valor superior ao declarado na nota fiscal. O excedente não estava acobertado por documentação fiscal idônea, caracterizando circulação de mercadoria sem nota fiscal”, relatou o coordenador da unidade fazendária, Cicinato Oliveira.

O excedente da mercadoria foi avaliado em R$ 64.419,48 e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), de R$ 17.135,58, referente ao ICMS e multa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/17:39:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...