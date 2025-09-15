Sefa apreende roupas e arroz em Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia (PA)

Foto:Reprodução | A apreensão de 620 calças tipo uniforme ocorreu em Conceição do Araguaia. Já em Santana do Araguaia foram apreendidas 85 toneladas de arroz

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), apreenderam no domingo (14/09), 620 calças tipo uniforme, com origem em Ibirité (MG) e destino a Belo Horizonte (MG). A apreensão ocorreu na Rodovia PA-447, km 15, em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. O valor total das mercadorias é de R$ 30.337,63. Os servidores são lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia,

“O condutor de uma van apresentou documento fiscal da mercadoria e a equipe da fiscalização verificou, então, que o material enviado seria internalizado em um canteiro de obras no Estado do Pará”, contou o coordenador da unidade fazendária, Renato Couto.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) com o valor total de R$ 8.069,71 referente ao imposto acrescido de multa, que foi recolhido e a mercadoria liberada.

Arroz – Já no sábado (13), na unidade de Barreira do Campo, na Rodovia PA-441, km 38, em Santana do Araguaia, foram apreendidas 85 toneladas de arroz em casca tipo 2, com origem em Moju (PA) e destino em Aparecida de Goiânia (GO). O valor da mercadoria é de R$ 60.569,60.

“Ao realizar a conferência dos documentos, verificou-se que não havia sido recolhido o ICMS antecipado da mercadoria na saída do Estado. Foram lavrados dois TADs no valor de R$ 10.156,69, que foram recolhidos e as mercadorias liberadas”, disse o fiscal de receitas estaduais.

Fonte:Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/19:46:26

