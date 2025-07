Sefa apreende sistemas hidráulicos em Dom Eliseu

(Foto: Reprodução) – A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (16), e os equipamentos, avaliados em R$ 443.183,92, saíram de São Paulo/SP com destino a Marituba/PA.

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, sudeste paraense, apreenderam quatro equipamentos Roll-On Roll-Off, que são sistemas hidráulicos usados para carregar e descarregar diversos tipos de cargas. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (16), e os equipamentos, avaliados em R$ 443.183,92, saíram de São Paulo/SP com destino a Marituba/PA.

“A operação estava amparada por nota fiscal de retorno de demonstração, emitida com apenas 17 horas de diferença em relação à nota de remessa, prazo manifestamente incompatível com o trajeto de cerca de 2.800 km entre os estados de São Paulo e Pará. Além disso, o local de entrega indicado na nota de remessa – uma sala comercial no 6º andar de um prédio – é incompatível com o tipo de carga. E não houve comprovação da saída efetiva da mercadoria do Pará”, contou o coordenador da unidade fazendária, Rafael Brasil.

Diante destas informações inexatas, o documento fiscal apresentado foi considerado inidôneo e desconsiderado, e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 74.454,90, referente ao imposto e à multa pela infração.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/16:54:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...