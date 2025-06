SEFA do Pará anuncia novo concurso público com até 350 vagas e salários de até R$ 16 mil

(Foto: Reprodução) – O anúncio foi feito pela vice-governadora do estado, Hana Ghassan, na última quarta-feira (25/6), por meio de suas redes sociais.

A Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA) confirmou a realização de um novo concurso público com a oferta de até 350 vagas de nível superior. O anúncio foi feito pela vice-governadora do estado, Hana Ghassan, na última quarta-feira (25/6), por meio de suas redes sociais. Segundo ela, a seleção tem como objetivo reforçar o quadro de servidores da pasta diante da alta demanda e do grande número de cargos vagos.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-PA), Charles Alcantara, o processo de escolha da banca organizadora já está em andamento, e a publicação do edital deve ocorrer nos próximos meses. A expectativa é que o certame ofereça vagas para os cargos de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, Fiscal de Receitas Estaduais e Analista Fazendário.

Os salários iniciais são considerados bastante atrativos. Para o cargo de Auditor Fiscal, a remuneração prevista é de R$ 16.659,63. Já os Fiscais devem receber R$ 13.161,11, enquanto os Analistas Fazendários terão vencimentos em torno de R$ 9 mil, conforme informações preliminares divulgadas pelo governo estadual.

Embora o edital ainda não tenha sido publicado, é provável que os requisitos sigam os padrões dos concursos anteriores. Para os cargos de Auditor e Fiscal, a exigência deve ser de diploma de curso superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). No caso de Analistas, o nível superior também será exigido, com variações conforme a área de atuação específica.

O último concurso da SEFA foi realizado em 2022, sob organização da FADESP. Na ocasião, foram ofertadas 200 vagas, sendo 48 imediatas e 152 para cadastro reserva. As provas foram aplicadas em diversas cidades do estado, incluindo Marabá, e abrangeram conhecimentos gerais e específicos, com disciplinas como Português, Matemática Financeira, Contabilidade, Direito Tributário, Economia, entre outras.

Com o avanço do processo de autorização, a expectativa é de que o novo concurso seja lançado ainda em 2025, com provas possivelmente ocorrendo no segundo semestre. A realização do certame é considerada urgente, especialmente diante do número crescente de aposentadorias na categoria e da necessidade de reforçar a arrecadação e a fiscalização tributária no estado.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/17:21:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...