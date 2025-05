SEFA ignora questionamentos sobre modernização no atendimento ao contribuinte

Foto:Reprodução | Em pleno século XXI, quando a digitalização de serviços públicos se torna cada vez mais essencial para a eficiência administrativa e o respeito ao cidadão, a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA) segue realizando protocolos presenciais de processos, prática considerada ultrapassada e que contraria a tendência nacional de atendimento eletrônico já adotada por órgãos como a Receita Federal.

A equipe de reportagem procurou o secretário René da SEFA para entender os motivos pelos quais os processos ainda dependem de atendimento físico, muitas vezes obrigando contribuintes e contadores a enfrentarem filas, deslocamentos e perda de tempo que poderiam ser facilmente evitados com o uso de uma plataforma online.

Além disso, foi questionado ao secretário se existe algum projeto em andamento para criação de um Centro Virtual de Atendimento (CVA) nos moldes do e-CAC da Receita Federal, onde seria possível protocolar documentos, acompanhar trâmites e solicitar serviços de forma digital, com segurança e rastreabilidade.

Os questionamentos foram feitos à SEFA, contudo, a reportagem não obteve retorno com qualquer justificativa à população para a manutenção do sistema atual.

O silêncio da SEFA reforça a preocupação de contribuintes, contadores, tributaristas, despachantes e empresários que aguardam, há anos, a modernização da estrutura de atendimento da Fazenda Estadual. Enquanto isso, os usuários continuam dependentes de trâmites manuais, deslocamentos presenciais e serviços fragmentados, o que compromete a agilidade e a eficiência da administração tributária no Pará.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:16:21

