Segunda fase do alistamento feminino segue até o dia 15

O agendamento é realizado pelo próprio Sistema do Serviço Militar, com apresentações às 8h e às 10h. | Reprodução/ Exército

Nesta fase, as candidatas devem comparecer presencialmente para passar por entrevistas, exames médicos, testes físicos e atualização cadastral.

Teve início a segunda fase do processo de alistamento para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF) das Forças Armadas. A etapa segue até segunda-feira, 15. Em Belém, está sendo realizada no Centro de Excelência do Serviço Militar. O agendamento é realizado pelo próprio Sistema do Serviço Militar, com apresentações às 8h e às 10h.

Nesta fase, as candidatas devem comparecer presencialmente para passar por entrevistas, exames médicos, testes físicos e atualização cadastral. Também é neste momento que as jovens manifestam sua preferência pela Força Armada em que desejam servir — Marinha, Exército ou Aeronáutica — desde que exista organização militar e vaga disponível em seu município de residência.

As participantes que forem consideradas aptas permanecerão aguardando a fase seguinte, que consiste na designação para cada Força Armada e Organização Militar (OM), conforme a disponibilidade de vagas. A previsão é de que a listagem seja divulgada em dezembro de 2025, no site do alistamento.

O calendário do SMIF segue com mais duas fases: a seleção dentro da própria OM de designação e, por fim, a incorporação. As jovens selecionadas receberão treinamento em Belém, sob responsabilidade da Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/10:31:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...