Segundo a NASA, Brasil não será mais habitável em 50 anos

Foto:Reprodução | Uma publicação recente da NASA reacendeu o debate sobre os impactos das mudanças climáticas no Brasil.

O tema ganhou atenção após ser interpretado como uma previsão de que certas regiões do país poderiam se tornar inabitáveis nas próximas cinco décadas devido ao aumento da temperatura e da umidade.

A repercussão gerou reações divergentes. Parte do público demonstrou preocupação, enquanto outros questionaram a interpretação das informações. Diante da polêmica, especialistas passaram a esclarecer os dados mencionados pela agência espacial norte-americana.

O estudo citado foi conduzido pelo pesquisador Colin Raymond e publicado originalmente em 2020. O material não cita diretamente o Brasil, mas analisa registros de calor extremo entre os anos de 1979 e 2017. A pesquisa utiliza o conceito de “temperatura de bulbo úmido”, que representa uma combinação entre calor e umidade, capaz de comprometer os mecanismos naturais de resfriamento do corpo humano.

Nessas condições, mesmo indivíduos em repouso e com boa saúde podem sofrer riscos à vida em poucas horas. Embora o foco da pesquisa não tenha sido o território brasileiro, uma publicação posterior no blog oficial da NASA destacou áreas do país como suscetíveis a esses eventos.

Segundo a análise, regiões com alta densidade populacional e umidade elevada, como o litoral do Sudeste, áreas próximas ao Rio Amazonas e centros urbanos como Rio de Janeiro e Salvador, apresentam maior vulnerabilidade. A infraestrutura urbana, a presença de concreto e a baixa circulação de ar contribuem para o aumento da exposição ao estresse térmico.

