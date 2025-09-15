Segundo eclipse solar do ano ocorre ainda neste mês; saiba quando e onde

(Foto: Reprodução) – O segundo eclipse solar de 2025 acontece neste mês, no dia 21 de setembro, a partir das 14h30 (horário de Brasília). O fenômeno, porém, não será visível do Brasil.

De acordo com a Nasa, o eclipse poderá ser observado de forma parcial a partir da Nova Zelândia, da costa leste da Austrália, de algumas ilhas do Pacífico e de áreas da Antártica. Desta vez, não haverá eclipse total em nenhuma parte do planeta.

Como funciona um eclipse parcial do Sol?

Um eclipse solar parcial ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, cobrindo apenas uma parte do astro. O resultado visual é como se o Sol estivesse com uma “mordida”.

O fenômeno acontece em três fases:

Início: quando a Lua começa a se mover sobre o disco solar;

Máximo: quando a cobertura do Sol atinge o ponto de maior intensidade;

Fim: quando a Lua deixa de encobrir o astro.

Já no caso do eclipse total, o alinhamento entre Sol, Lua e Terra é perfeito, bloqueando a maior parte da luz solar e transformando o dia em noite por alguns minutos.

No eclipse parcial, a sombra central da Lua – responsável pelo bloqueio total – não atinge a Terra, e por isso o fenômeno é visto apenas de forma parcial.

Frequência do fenômeno

Segundo a Nasa, eclipses solares parciais acontecem pelo menos duas vezes por ano em algum lugar do planeta. Já os eclipses totais, mais raros, ocorrem em média a cada 18 meses, sempre em locais diferentes da Terra.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/16:03:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...