Segurança do Pará será reforçada com uso de drones

Foto: Reprodução | O curso começou nesta segunda-feira (29) e encerrará no domingo, dia 5 do próximo mês.

Agentes de segurança pública do estado do Pará estão participando de um curso de operadores de drones, para intensificar ainda mais o combate ao crime, principalmente o de tráfico de drogas.

O curso começou nesta segunda-feira (29) e encerrará no domingo, dia 5 do próximo mês. Na manhã desta segunda-feira, durante o curso teórico, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, policiais científicos, agentes de trânsito de Castanhal, guardas municipais de

Castanhal e Altamira estiveram participando de uma palestra ministrada por agentes do Grupamento Aéreo do Estado do Pará (GRAESP). O treinamento ocorrerá em diversos pontos da cidade de Castanhal, no nordeste paraense, e em vários outros municípios.

Na quinta-feira (2) e no sábado (4), ocorrerão os treinamentos na prática, inclusive durante o dia e à noite. “Depois de, ainda mais qualificados, com esses drones, esses agentes irão contribuir e muito no combate ao crime na região”, disse o Tenente Coronel PM Ademir, subcomandante do Centro de Policiamento Regional III (CPR III), com sede no Centro de Castanhal.

