Segurança no campo: cuidados com irrigação e bombas próximas à rede elétrica evitam acidentes graves

A Equatorial Pará reforça o alerta aos produtores rurais sobre os riscos de acidentes elétricos durante o uso de sistemas de irrigação e bombas instaladas próximas à rede elétrica. O alerta é importante especialmente neste período de altas temperaturas e intensificação das atividades no campo, quando o uso de equipamentos elétricos aumenta.

De acordo com o Executivo da Área de Segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena, a principal orientação é manter sempre uma distância segura da rede elétrica e garantir o aterramento adequado dos equipamentos. “Toda instalação elétrica deve seguir as normas técnicas e ser executada por um profissional qualificado. Um simples erro de ligação pode gerar choques elétricos graves ou até fatais”, explica.

Entre as recomendações da Equatorial Pará estão o uso de disjuntores de proteção (DR – dispositivo diferencial residual), que desligam automaticamente a energia em caso de fuga de corrente, e o aterramento eficiente, que conduz descargas elétricas para o solo, evitando que o operador da bomba seja atingido.

Outro cuidado essencial é nunca manusear bombas ou cabos elétricos com o solo molhado ou os pés descalços, além de verificar periodicamente o estado dos fios e conexões. Equipamentos com isolamento danificado aumentam o risco de curto-circuito e incêndio.

“Nosso objetivo é conscientizar que a energia elétrica, quando usada de forma incorreta, pode ser perigosa. Mas com atenção, manutenção e o uso dos equipamentos certos, ela é uma grande aliada da produção rural”, reforça o executivo.

A Equatorial Pará mantém ações contínuas de educação e segurança no campo, levando palestras e orientações para comunidades rurais sobre o uso consciente e seguro da energia. Em caso de emergência ou cabo caído, o cliente deve nunca se aproximar e acionar imediatamente o número 0800 091 0196.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/09:31:35

