Seis corpos são encontrados em área de garimpo na divisa do Amapá com o Pará

Crime ocorreu na região do Rio Iratapuru — Foto: Divulgação/Sema

Polícia Civil do Amapá estima que o crime pode ter ocorrido esta semana em uma região de difícil acesso na divisa entre o município de Laranjal do Jari (AP) e a região paraense.

A Polícia Civil do Amapá investiga a morte de seis homens do Amapá e que foram assassinados em uma região de difícil acesso do Rio Iratapuru na divisa de Laranjal do Jari (AP) com o Pará. De acordo com a investigação, as vítimas foram confundidas com assaltantes que teriam praticado roubo em uma área de garimpo, no fim de semana.

No domingo (3), o grupo foi até a região do Pará com o objetivo de fazer um levantamento de propriedades para possível compra. No retorno, já na segunda-feira (4), as vítimas fizeram contato com a família informando que estavam retornando para o lado amapaense, após isso, não houve mais comunicação.

Familiares procuraram a delegacia em Laranjal do Jari e informaram o desaparecimento. Durante as buscas, foram encontrados os corpos em diferentes pontos do rio. Em um ramal da região paraense, a polícia encontrou duas caminhonetes incendiadas que pertenciam às vítimas.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp), montou uma força-tarefa para acompanhar o caso e identificar suspeitos do crime. Não foi divulgada a identidade das vítimas até o momento.

