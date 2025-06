Seis crianças são resgatadas em situação de maus-tratos na zona rural do Marajó

Foto: Ilustrativa | Seis crianças, com idades entre 2 e 13 anos, que estariam em condições de maus-tratos, foram resgatadas na quarta-feira (4) por uma equipe da Polícia Militar, Conselho Tutelar e assistente social, na zona rural de Afuá, no Arquipélago do Marajó. Os pais das vítimas foram detidos por abandono de incapaz.

Segundo portal Notícia Marajó, uma equipe da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi, inicialmente, foi averiguar uma denúncia de um suposto caso de estupro de vulnerável, no Rio Limão. No entanto, a informação não foi confirmada.

Entretanto, os agentes constataram uma denúncia de violência doméstica foi confirmada. O homem admitiu ter cometido agressões contra sua companheira. Ainda conforme o Notícia, durante a visita à casa do casal, a PM identificou seis crianças vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social, apresentando sinais visíveis de negligência, maus-tratos e abandono, além de estarem expostas a condições precárias de moradia e higiene.

Por isso, o casal foi preso pelos crimes de maus-tratos e abandono de incapaz. As crianças foram imediatamente acolhidas e encaminhadas pelo Conselho Tutelar ao Complexo de Atividades Emily Galdino (CAEG), onde passarão a receber assistência e acompanhamento psicológico e social.

Os responsáveis foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Afuá para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: O Liberal /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/17:01:07

