Seis cursos do Pará estão entre os melhores

Além de divulgar o ranking das faculdades, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), divulgou recentemente a avaliação de cursos universitários em diversas áreas.

No curso de Direito, cinco do Pará aparecem entre os melhores. São eles: Faculdade Metropolitana da Amazônia (com CPC faixa 5); Centro Universitário do Estado do Pará (com CPC faixa 4); Faculdade Estácio do Pará (com CPC faixa 4); Faculdade Ideal (com CPC faixa 4) e Universidade Federal do Pará (com CPC faixa 4), Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida, em Redenção (com CPC faixa 4).

A metodologia do estudo se baseia no CPC (Conceito Preliminar de Curso), constituído por oito componentes, agrupados em três dimensões que refletem a qualidade dos cursos de graduação.

Essas dimensões são as seguintes: desempenho dos estudantes (que leva em conta a nota no Enade, entre outros fatores), corpo docente (nota de proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais estão notas referentes à organização didático-pedagógica e infraestrutura).

O ranking traz ainda um curso do Pará entre os piores, com CPC faixa abaixo de 3. É o da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, de Marabá, com CPC faixa 2.

