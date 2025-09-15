Seis membros de facção criminosa são presos no Pará

Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) e com apoio operacional da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva em desfavor de seis membros de uma facção criminosa com atuação no Marajó.

A operação “Parabellum”, que é coordenada pela DRFC e já está em sua décima quarta fase, foi deflagrada com objetivo identificar membros de facção criminosa e responsabilizá-los pelo delito de integrar organização criminosa, crime previsto na Lei 12.850.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado após parecer ministerial do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPPA). Um dos suspeitos foi preso durante um evento na cidade de Oeiras do Pará. Até o momento, a DRFC já efetuou 160 prisões apenas no ano de 2025.

