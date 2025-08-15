Seis presos fogem de penitenciária em Várzea Grande (MT); veja lista

Seis presos fugiram do Complexo Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande — Foto: Sejus-MT

Segunda a Sejus um dos fugitivos identificado como Juliano Cavalcante Rodrigue, de 39 anos, já foi capturado pelo Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas (SOE).

Seis presos fugiram do Complexo Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na madrugada desta quinta-feira (14). Os crimes pelos quais eles respondem não foram informados.

Segunda a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), foi iniciada uma investigação interna pela Corregedoria Geral da instituição para investigar as circunstâncias da fuga dos presos.

A Sejus informou que um dos fugitivos, identificado como Juliano Cavalcante Rodrigues, de 39 anos, já foi capturado pelo Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas (SOE), em uma área de mata perto da penitenciária. As equipes da SOE e da penitenciária continuam as buscas pelos outros fugitivos.

Veja abaixo quem são os fugitivos

Juliano Cavalcante Rodrigues, de 39 anos – Recapturado

Sandro Teixeira dos Santos, de 38 anos

Edvaldo de França Almeida, de 39 anos

Luan Augusto dos Santos Lima, de 25 anos

Ismael Mendes de Paula, de 26 anos

Bruno Fernandes de Souza Costa, de 24 anos

Fonte: g1 MT/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2025/07:14:06

