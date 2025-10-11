Seis suspeitos morrem em ação após morte de subtenente, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Investigações apontam que o caso se trata de latrocínio

Seis pessoas morreram em duas ações policiais realizadas nesta sexta-feira (10) em Parauapebas, sudeste do Pará. Elas eram suspeitas de envolvimento na morte do

, assassinado a tiros na noite de quinta-feira (9), dentro de sua chácara, localizada na região do Tapete Verde. O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio (roubo seguido de morte).

Durante as intervenções, foram apreendidas armas e munições. As forças de segurança realizaram buscas conjuntas para localizar os autores do crime. No primeiro ponto de abordagem, os suspeitos teriam reagido, resultando em troca de tiros que deixou três mortos.

Após novas denúncias, outro grupo foi localizado em uma área rural do município, onde houve novo confronto e mais três suspeitos foram baleados. Viaturas levaram os feridos ao Hospital Municipal de Parauapebas, mas não há confirmação se chegaram com vida.

Até o fim da tarde de sexta-feira, as identidades dos mortos não haviam sido divulgadas, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O patrulhamento segue na cidade, já que há indícios de que outros envolvidos ainda não foram localizados. As armas e munições apreendidas foram apresentadas à Polícia Civil, que mantém as investigações em andamento.

Fonte: Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2025/07:00:00

