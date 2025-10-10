Seis suspeitos morrem em operação policial na Zona Norte do Rio

Fuzis apreendidos durante operação no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio. — Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Uma operação emergencial foi realizada durante a madrugada no Morro doJuramento, em Vicente de Carvalho. O Rio vive uma manhã movimentada, com ações em pelo menos 15 comunidades.

Seis suspeitos morreram depois de um tiroteio com policiais militares durante a madrugada desta sexta-feira, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Os feridos chegaram a ser levados para hospitais, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, os policiais do batalhão de Irajá fizeram uma operação emergencial na comunidade. Depois de uma troca de tiros, os policiais encontraram os seis suspeitos feridos. Ainda na ação, foram encontrados quatro fuzis e duas pistolas, que foram apreendidos.

O Rio vive uma manhã movimentada, com ações em pelo menos 15 comunidades. Neste momento, está acontecendo uma grande operação conjunta das polícias Civil e Militar em várias comunidades. Os policiais atuam, principalmente, na Zona Sudoeste do Rio.

As comunidades são controladas pelo Comando Vermelho e o objetivo da operação é combater a expansão da facção na cidade. Na região da Gardênia Azul e da Cidade de Deus, criminosos incendiaram barricadas e há relatos de tiros ouvidos na Praça Seca.

A Polícia Militar informou que equipes do Comando de Operações Especiais estão divididas nas comunidades do Jordão, Chacrinha, Caixa D’água, Bateau Mouche e Pendura Saia, todas em Jacarepaguá. Além disso, também tem ação na Vila Kennedy, na Zona Oeste.

Com a apreensão desta madrugada, a Polícia Militar ultrapassou a marca de 530 fuzis apreendidos, somente em 2025.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...