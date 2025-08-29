SEJA PRO+ abre 2.400 vagas gratuitas de EJA profissionalizante

Foto: Divulgação | O Pará passa a integrar o programa SEJA PRO+ Trabalho e Emprego, lançado nesta quinta-feira (28) pelo SESI Pará, Conselho Nacional do SESI e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A iniciativa oferece 2.400 vagas gratuitas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante, unindo ensino básico e formação técnica em áreas estratégicas da indústria.

O evento de lançamento ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), em Belém, e contou com a presença de autoridades, representantes do setor produtivo e estudantes interessados em retomar os estudos.

Inicialmente, o programa será implantado em 11 municípios: Ananindeua, Altamira, Belém, Barcarena, Bragança, Castanhal, Icoaraci, Marabá, Paragominas, Santarém e Santa Izabel. As inscrições devem ser abertas na primeira quinzena de setembro, no site do SESI Pará.

Entre os cursos ofertados estão: almoxarife, assistente de logística, controlador e programador de produção, eletricista predial e industrial, instalador hidráulico, mecânico de motocicletas, refrigeração residencial e manutenção de máquinas industriais. O programa tem duração de 14 meses e inclui bolsa auxílio para os estudantes.

Educação e cidadania

Para o presidente da FIEPA, Alex Carvalho, a iniciativa reforça o papel da educação como instrumento de transformação social. “A EJA é um dos programas mais importantes diante da realidade do Pará, pois alia formação profissional a impacto social. Queremos preencher todas as vagas abertas pelo programa e transformá-las em oportunidades reais de mudança”, afirmou.

Já o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Junior, destacou a importância de levar jovens ao mercado formal. “Nosso objetivo não são apenas 2.400 alunos, mas 2.400 jovens empregados, preferencialmente na indústria, com melhores condições de vida e renda”, disse.

O secretário Nacional da Juventude, Ronald Sorriso, lembrou que o país atravessa um momento de mudança na política voltada à juventude, o que exige políticas voltadas à juventude. “Hoje, mais de 9 milhões de jovens não concluíram os estudos. O SEJA PRO+ busca justamente não deixar ninguém para trás.”

Novas perspectivas

Durante a cerimônia, o ex-aluno da EJA, Rodrigo Pereira, relatou sua experiência. “Voltei a estudar depois de 17 anos. Hoje tenho curso de almoxarife e mais seis qualificações. O programa mudou minha vida e espero que inspire outros jovens a buscar novas perspectivas”, disse.

De acordo com o MTE, o público-alvo são jovens de 18 a 29 anos que interromperam os estudos, muitos em situação de vulnerabilidade. No Pará, 44% dessa faixa etária vivem abaixo da linha da pobreza e cerca de 603 mil não estudam nem trabalham.

Inscrições

O processo de inscrição será divulgado pelo SESI Pará nas primeiras semanas de setembro. Ao final do curso, os estudantes concluirão o ensino básico junto à formação profissional do SENAI, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/07:00:14

