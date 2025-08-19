Seleção Brasileira: Ancelotti não deve convocar Vini Jr para últimas rodadas das Eliminatórias

Vini Jr., jogador do Real Madrid, atuando pela Seleção Brasileira — Foto: Rodrigo Caillaud/DiaEsportivo/Agência O Globo

A escolha aconteceu porque o jogador tomou o terceiro cartão amarelo e devido à altitude do jogo na Bolívia. A informação é do ge.globo. A convocação será divulgada na segunda-feira (25).

O técnico Carlo Ancelotti deve deixar o atacante Vinícius Júnior de fora da próxima lista de convocados da Seleção Brasileira para os duelos contra o Chile e a Bolívia. Informação é do ge.globo.

A opção do treinador italiano seria poupar o jogador do Real Madrid. Vini Jr tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo com a Seleção contra o Paraguai e, por conta disso, já estaria fora da partida contra o Chile, no Maracanã, em 4 de setembro.

Pensando no desgaste do jogo fora de casa contra a Bolívia, nos mais de 4 mil metros de altitude de El Alto, Ancelotti decidiu deixar o Vinícius Júnior de fora da convocação, já que ele só poderia disputar esse jogo nesta Data Fifa.

Por outro lado, a Seleção Brasileira deve ter o retorno de outros dois jogadores do Real Madrid: o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, que trabalharam com Ancelotti no clube espanhol.

Militão está recuperado da segunda cirurgia de ligamento cruzado no joelho e voltou aos gramados na Copa do Mundo de Clubes. Já Rodrygo ficou fora da última convocação, em junho. Mesmo tendo futuro indefinido no Real Madrid, o atacante segue sendo peça de confiança do técnico Carlo Ancelotti.

O italiano enviou a pré-lista de convocados no fim de semana e vai divulgar a lista final na próxima segunda-feira (2). O Brasil enfrenta o Chile em 4 de setembro e a Bolívia, no dia 9, pelas duas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo.

