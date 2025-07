Seleção Brasileira desembarca na Alemanha, e torcedores reagem nas redes: ‘Mães de uma nação’

(Foto: Reprodução/Instagram/CBVolei) – Atletas do Brasil terão um período de aclimatação na Alemanha para a fase final da VNL

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei desembarcou em Berlim, na Alemanha, nesta terça-feira (15/7), onde vai se preparar para as quartas de final da Ligas das Nações (VNL). O Brasil vai encarar justamente as alemãs no mata-mata. A partida decisiva, no entanto, será disputada em Lodz, na Polônia, no dia 24 de julho (quinta-feira), às 15h (horário de Brasília).

Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), as atletas terão um período de aclimatação na Alemanha para a fase final da VNL. As jogadoras estavam no Japão nos últimos dias, disputando a terceira etapa da competição.

‘Mães de uma nação’

No Instagram, a CBV postou uma imagem com as as atletas Helena, Roberta, Laís e Rosamaria abraçadas durante o desembarque. Não demorou muito e diversos torcedores reagiram à publicação com mensagens de apoio para a Seleção Brasileira.

“Mães de uma nação, maravilhosas”, escreveu um vôleifã. “Meninas de ouro, pra cima delas!”, incentivou outro. “Boa sorte, meninas. Vão com tudo para essa fase final”.

Entre os comentários, um torcedor questionou o motivo da aclimatação da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei ocorrer na Alemanha. Outro vôleifã respondeu com carinho. “A Alemanha é do lado da Polônia. As meninas não vão precisar pegar nem voo para chegar na Polônia e isso vai facilitar o planejamento do treino”, explicou.

A posição do Brasil na fase inicial da VNL Feminina

Com a vitória sobre o Japão no domingo (13/7), o Brasil chegou aos 31 pontos e terminou a fase inicial da Liga das Nações no segundo lugar.

A equipe de Zé Roberto Guimarães ficou dois pontos e uma vitória atrás da Itália. As atuais campeãs olímpicas e da própria VNL venceram todos os 12 jogos e somaram 33 pontos.

Brasil busca título inédito da VNL Feminina

A equipe de José Roberto Guimarães busca o inédito título da Liga das Nações Feminina de Vôlei. A Seleção já “bateu na trave” três vezes – foi medalhista de prata em 2019, 2021 e 2022.

A VNL começou a ser disputada em 2018 para substituir o Grand Prix, jogado de 1993 a 2017, que teve o Brasil como maior campeão, com 12 troféus.

Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei para a VNL

Centrais: Júlia Kudiess, Diana, Lorena e Luzia

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann e Helena

Opostas: Kisy, Tainara, Jheovana e Rosamaria

Levantadoras: Macris e Roberta

Líberos: Laís e Marcelle

