Seleção brasileira é convocada com volta de Neymar para enfrentar Colômbia e Argentina em eliminatórias

Foto: Reprodução | A grande novidade da convocação é Neymar, de volta à seleção após quase um ano e meio ausente.

O técnico Dorival Junior convocou, nesta quinta-feira, os 23 jogadores que vão representar a seleção brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é o retorno do Neymar, que voltou a ser chamado após quase um ano e meio sem vestir a Amarelinha.

O Flamengo é o time com mais jogadores convocados na atual lista do treinador brasileiro. Ao todo, Dorival Júnior chamou quatro atletas do time carioca: os zagueiros Danilo e Léo Ortiz, o lateral-direito Wesley e o meio-campista Gerson.

A Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

Confira a lista dos convocados para a seleção brasileira

• Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City)

• Zagueiros: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Murillo (Nottingham Forest)

• Laterais: Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo)

• Meias: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar Jr. (Santos)

• Atacantes: Estevão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr. (Real Madrid)

