Seleção Brasileira : Mato-grossense Vanderson é convocado por Carlo Ancelotti

Foto: Reprodução | Vanderson acumula sete convocações entre 2023 e maio deste ano.

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, na tarde dessa segunda-feira (26), sua primeira convocação oficial como comandante da Seleção Brasileira. Entre os 23 nomes chamados para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, está o lateral-direito Vanderson, natural de Rondonópolis.

Atualmente no Monaco, da França, Vanderson iniciou sua trajetória no futebol no time sub-17 do Americana-SP, mas ganhou projeção no Grêmio, onde passou pelas categorias de base até se firmar como titular no time profissional.

Em 2021, foi negociado com o clube francês, onde já atua há quatro temporadas. Esta é sua sétima convocação para a Seleção desde a estreia em amistosos de 2023.

O Brasil enfrenta nesta janela de jogos o Equador no dia 5 de junho, em Guaiaquil e Paraguai no dia 10, na Neo Química Arena.

Confira os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo)

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Atacantes: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Júnior (Real Madrid)

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/14:40:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...