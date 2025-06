Seleção feminina dá salto no ranking da Fifa e sobe para o 4º lugar

Foto: Reprodução | A seleção brasileira feminina de futebol deu um salto no ranking da Fifa na atualização desta quinta-feira. O time comandado pelo técnico Arthur Elias subiu quatro posições e alcançou o quarto posto, sua melhor colocação em mais de 10 anos. A última vez que a equipe nacional ocupou esta posição foi em dezembro de 2013.O time brasileiro foi o que mais somou pontos no ranking da Fifa desde a última atualização, realizada em 6 de março. Foram 26,92 pontos obtidos desde então. Neste período, a seleção disputou quatro amistosos e obteve três vitórias e uma derrota.

Destes confrontos, dois foram contra o líder Estados Unidos, com um triunfo e um revés. Os outros jogos foram disputados com o Japão, com as duas vitórias brasileiras. Os resultados ajudaram o Brasil a superar a própria seleção japonesa no ranking. As japonesas perderam duas posições e caíram para o sétimo posto.

O bom momento deixou o Brasil na beira do “pódio” do ranking, atrás apenas dos EUA, da Espanha e da Alemanha. Desde o início do ranking feminino, em 2003, a seleção brasileira registrou como melhor posição o segundo posto, por duas vezes, em 2009.A atualização desta quinta mostrou uma disputa mais apertada pelas primeiras posições. Apenas 52,88 pontos separam o líder do Brasil, o quarto colocado. A diferença entre o primeiro também caiu em comparação ao segundo e terceiro.

O ranking foi atualizado com base na disputa de 168 partidas desde março. A próxima lista será divulgada em 7 de agosto.

Confira abaixo a lista do Top 10 do ranking feminino:

1º – Estados Unidos: 2057,19 pontos

2º – Espanha: 2034,34

3º – Alemanha: 2030,88

4º – Brasil: 2004,31

5º – Inglaterra: 1999,78

6º – Suécia: 1989,21

7º – Japão: 1982,51

8º – Canadá: 1974,46

9º – Coreia do Norte: 1944,23

10º – França: 1941,61

Fonte: Estadão Conteúdo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/08:05:21

