Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Brasil derrotou a França e vai pegar a Itália na semifinal. Foto: Sakchai Lalit / AP

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial.

Com uma boa dose de sofrimento e tensão, a seleção brasileira feminina de vôlei superou a França e avançou às semifinais do Mundial, na Tailândia, nesta quinta-feira. O time de José Roberto Guimarães fechou o jogo por 3 sets 0, mas as parciais de 27/25, 33/31 e 25/19 mostram que o placar sem perder sets não refletiu as dificuldades enfrentadas pelas brasileiras ao longo do equilibrado confronto.

O confronto foi parelho do começo ao fim e o Brasil chegou a estar perdendo por 19/15 no suado e tenso segundo set em Bangcoc. A reação embalou as brasileiras ao longo da última parcial sob o comando de Julia Bergmann, maior pontuadora da equipe, com 17. Gabi contribuiu com 13. O maior destaque individual do jogo foi a francesa Cazaute, responsável por 20 pontos.

O próximo desafio no Brasil será a Itália, em busca da vaga na final do Mundial. As italianas vivem grande fase, com uma série invicta de 34 jogos, incluindo seguidos triunfos sobre o Brasil. O jogo está marcado para as 9h30 (de Brasília) do próximo sábado, novamente em Bangcoc.

Para mais um duelo decisivo, Zé Roberto repetiu nesta quinta a escalação da partida anterior, mantendo Roberta e Rosamaria entre as titulares, como fizera na vitória sobre a República Dominicana. A seleção também contou com Gabi, Julia Bergmann, Julia Kudiess, Diana e a líbero Marcelle.

Com esta formação, o Brasil começou melhor a partida e logo abriu 10/5. Mas, a partir de erros da seleção, as francesas cresceram em quadra e equilibraram o duelo. Chegaram a virar para 21/20. A disputa, então, se tornou ponto a ponto, com vantagem para o Brasil na reta final do set, finalizado somente em 27/25.

A segunda parcial contou com história diferente. As francesas saíram na frente, dominaram a maior parte do set e exibiram 19 a 15 no placar. Mas uma série de pontos brasileiros impôs uma forte reação do Brasil, que desperdiçou dois set points. A França se recuperou e virou para 28/26, fechando o set.

No entanto, um pedido de revisão manteve o set em ação, cada vez mais tenso, com desafios e contestações em série. Depois de uma boa dose de sofrimento, Gabi botou no chão e sacramentou o triunfo brasileiro no set por incríveis 33 a 31.

A reação da equipe de Zé Roberto desestabilizou o time francês no terceiro set. Sem dificuldades, o Brasil abriu uma rara vantagem de três pontos (14/11) e passou a administrar o bom momento rumo ao triunfo e à vaga na semifinal.

Fonte: O Estadão Conteúdo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/09:10:56

