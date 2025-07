“Sem arrependimento”: pastor é preso e confessa que estuprava enteada

(Foto: Ilustração) – Enquanto confessava, a todo momento, a preocupação do pastor não era a descoberta do crime, mas sim de que iria perder seu cargo na igreja

A Polícia Civil do Mato Grosso, por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá), prendeu, nessa terça-feira (1º/7), um pastor, de 32 anos, acusado de abusar sexualmente da enteada, de 12 anos, em Lucas do Rio Verde.

A equipe da Delegacia de Lucas do Rio Verde foi acionada na sede do Conselho Tutelar com a denúncia sobre o abuso contra a adolescente e a informação de que o suspeito estava, naquele momento, no local, para averiguar a situação.

Segundo as investigações, a adolescente vinha sofrendo abusos há cerca de uma semana, mas sem chegar à conjunção carnal. Até que, na madrugada dessa terça-feira (1º), o padrasto teria tentado manter relação sexual com ela.

Após a equipe ouvir as conselheiras tutelares, o suspeito foi conduzido para a delegacia. Durante a condução, o suspeito confessou o crime, disse que realmente vinha abusando da enteada e que, inclusive, a última vez teria sido na noite anterior, dando detalhes de como havia acontecido.

Porém, o suspeito alegou que a vítima “havia aberto a porta para ele fazer isso”. E, enquanto confessava, a todo momento, a preocupação do suspeito não era a descoberta do crime, mas sim de que iria perder seu cargo na igreja que congrega, visto que ele é pastor, não demonstrando nenhum arrependimento real em relação ao que tinha praticado. O homem ficou preso e à disposição da Justiça. As investigações continuam para a conclusão do inquérito.

