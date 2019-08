Sem espaço no IML de Altamira, corpos de presos mortos no massacre em presídio ficam em caminhão; OAB critica

(Foto:reprodução)-IML segue identificando vítimas do massacre no presídio de Altamira

Os corpos dos detentos mortos no massacre que deixou 58 vítimas no presídio de Altamira, no sudoeste do Pará, foram alocados dentro de um caminhão frigorífico durante a perícia.

Os corpos dos detentos mortos no massacre que deixou 58 vítimas no presídio de Altamira, no sudoeste do Pará, foram alocados dentro de um caminhão frigorífico durante a perícia. De acordo com o secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), Eduardo Imbiriba, os cadáveres estão sendo armazenados em condições inadequadas, o que pode comprometer o andamento das investigações sobre o caso.

“Os cadáveres estão dentro de um caminhão. Aqui é um local fundamental para a identificação dos cadáveres e investigação do caso e não tem as mínimas condições de se alojar um cadáver. Está certo que a situação é atípica, mas o Estado deve proporcionar para esse segmento estrutura para trabalhar”, destacou.

Segundo o secretário-geral, o local dispõe de seis médicos legistas, três odontólogos e um perito. Ele afirma que o número de profissionais é insuficiente para a análise de mortos com características diversas, como decapitação, esquartejamento, asfixia e carbonização. Ainda de acordo com Eduardo Imbiriba, o reconhecimento dos corpos exige exames de DNA e outras técnicas que o local não é capaz de oferecer.

“A resposta sobre os crimes deve ser rápida, mas cuidadosa. Além da situação que eu disse, temos a completa falta de estrutura do IML. Nós, enquanto OAB, não podemos deixar de manifestar indignação perante essa situação. A situação do IML aqui é ruim. Aqui não tem a capacidade logística para suportar um evento nesse natureza”, declarou.

Em nota, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) informou que fez uso do caminhão frigorífico pela necessidade para armazenar os corpos em temperatura ideal para que eles fossem necropsiados. O uso do veículo faz parte de um procedimento em casos excepcionais. O Centro reforça que os corpos dos 58 detentos foram necropsiados em tempo célere, por terem sido preservados no caminhão frigorífico.

Em relação ao efetivo da Unidade Regional do CPCRC em Altamira, a direção informa que o número de servidores é o suficiente para atender a demanda normal do município. As mortes dos 58 detentos foi um caso atípico para Unidade Regional, mas recebeu reforço da força tarefa da sede de Belém, formado por três Odontolegista, quatro peritos criminais, três auxiliares de necropsia, além de dois peritos criminais de Santarém para atender a situação.

Sobre a necessidade de “todos” os corpos passarem por exame de DNA, o IML contesta a informação, sobretudo, porque até o momento 27 corpos já foram liberados aos parentes.

Leia Também:Sobe para 58 numero de detentos mortos em Altamira

Massacre no presídio

Um confronto entre facções criminosas dentro do presídio de Altamira causou a morte de 58 detentos. Na segunda-feira (29), líderes do Comando Classe A incendiaram cela onde estavam internos do Comando Vermelho. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), 41 morreram asfixiados e 16 foram decapitados. Na terça, mais um corpo foi encontrado carbonizado nos escombros do prédio.

Após as mortes, o governo do estado determinou a transferência imediata de dez presos para o regime federal. Outros 36 seriam redistribuídos pelos presídios paraenses.

Um relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) considera o presídio de Altamira como superlotado e em péssimas condições. No dia do massacre, havia 311 custodiados, mas a capacidade máxima é de 200 internos. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará, dos 311 presos, 145 ainda aguardavam julgamento.

Na madrugada de quarta-feira (31), quatro envolvidos na briga entre facções foram mortos durante o transporte para Belém. Com isso, o número de mortos no confronto chega a 62. Os corpos foram encontrados na manhã desta quarta (31) com sinais de sufocamento, conforme informou a Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe).

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...