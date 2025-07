Sem gols de Pedro Rocha, Remo estaria no Z4 da Série B do Brasileirão

Pedro Rocha é artilheiro isolado da Série B. (Thiago Gomes / O Liberal)

Artilheiro da Série B com 9 gols em 17 partidas, o atacante Pedro Rocha é responsável por 12 dos 29 pontos do Clube do Remo conquistou na competição até o momento.

O atacante é autor de gols importantes na competição, que afetaram diretamente os rumos das partidas do Leão azul. Como o gol da virada contra o Avaí, na noite de quinta-feira (24) que garantiu a vitória do time azulino e o manteve próximo ao G4.

Pedro Rocha também marcou em outros momentos no Brasileirão e assim garantiu pontos importantes ao clube, como nos empates contra o Volta Redonda e Atlético Goianiense, e nas vitórias contra o Coritiba e Atlhetic.

No total, o atleta contribuiu com 12 pontos, dos 29 conquistados pelo Remo até a 18° rodada da Série B. Sem esses pontos, o time teria 17 e estaria no Z4 da competição. Pedro Rocha soma até o momento 13 gols em 29 jogos em 2025, com gols marcados na Série B, na Copa do Brasil e no Campeonato Paraense, onde ajudou o time a conquistar o título estadual.

Confira os gols marcados por Pedro Rocha na Série B

Remo 2×0 América-MG – 2ª rodada (Dois gols do Pedro Rocha)

Botafogo-SP 2×2 Remo – 3ª rodada (Pedro Rocha marcou o primeiro gol)

Remo 1×0 Coritiba – 4ª rodada (Gol da vitória)

Atlético-GO 1×1 Remo – 8ª rodada (Pedro Rocha marcou o primeiro gol)

Remo 1×1 Volta Redonda – 9ª rodada (Pedro Rocha empatou o jogo)

Athletic 1×2 Remo – 14ª rodada (Pedro Rocha marcou os gols da virada)

Remo 2×1 Avaí – 18ª rodada (Pedro Rocha marcou o gol da virada)

