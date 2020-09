Sem inspiração, Flamengo é derrotado pelo Ceará no Castelão

O Flamengo viu sua sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro acabar neste domingo ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Ceará, no Castelão. Com o resultado, os rubro-negros seguem com 17 pontos e desperdiçam a chance de colar na liderança. Já os cearenses chegaram a 11 e se afastam da zona de rebaixamento.

O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas criou poucas chances de gol. Na etapa final, o Ceará voltou melhor e marcou dois gols no início, com Luiz Otávio e Charles.

O Flamengo só volta a campo pelo Brasileiro no dia 27, contra o Palmeiras, em São Paulo. O Ceará vai jogar no sábado, quando encara o Bragantino, em Bragança Paulista.

O jogo – O Ceará começou bem a partida e criou a primeira boa chance, com Charles. O volante arriscou de fora da área e assustou César. Só que a partir dai, o Flamengo passou a dominar o jogo. A resposta veio aos 11, quando Isla cruzou para Gabigol, que cabeceou pela linha de fundo.

Os rubro-negros criaram boas chances com Gabigol e Michael, mas em ambos, os atacantes mandaram para fora. O Ceará tentava avançar, mas não conseguia levar perigo.

Na parte final, o jogo caiu de rendimento. As duas equipes marcaram melhor e impediram o adversário de criar boas chances. Assim, Ceará e Flamengo foram para o intervalo com a igualdade no placar no Castelão.

No segundo tempo, o Ceará voltou pressionando a saída de bola do Flamengo. A postura fez logo efeito e os donos da casa abriram o placar aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Luiz Otávio subiu sozinho para cabecear para a rede.

O Flamengo não teve nem tempo para buscar uma reação. O Ceará ampliou a vantagem aos dez minutos. Charles aproveitou cruzamento por baixo e finalizou para a rede.

Após o novo revés, os rubro-negros buscaram pressionar o Ceará, mas erravam muitos passes no setor ofensivo. Somente aos 32 minutos, Vitinho chutou da entrada da área, Fernando Prass deu rebote e Diego, de cabeça, mandou pela linha de fundo.

Depois disso, o Flamengo continuou com problemas no setor ofensivo e facilitou ao Ceará manter a vantagem. Com isso, os rubro-negros tiveram que amargar sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro.

Por:Gazeta Esportiva

