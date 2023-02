Sem medo do PT; Bolsonaristas continuarão a destruir floresta no Pará

Pessoas que invadem e desmatam ilegalmente a Floresta Amazônica usam o Motor serra, equipamento para derrubar arvores (Foto: Reprodução internet) –

Sem medo do PT, desmatadores Bolsonaristas continuarão a destruir e queimar floresta para formar pastagem e criar bovinos no Pará.

Em grupos de WhatsApp, divulgam que vão continuar derrubando a floresta na região de Novo Progresso-PA

Floresta Amazônica continua sendo destruída.

A mudança de Governo (Presidente) na eleição de 2022, deu o comando o Partido dos Trabalhadores, que de imediato determinou ações ao meio ambiente como prioridade; nomeou Marina da Silva para o comando do Ministério do Meio Ambiente, mostrando um verdadeiro avanço para o Meio Ambiente do Brasil.

A troca de comando, não mudou as ações para os desmatadores, que sem medo, continuam derrubando a floresta para criação de bovinos na região sudoeste do Pará. Pode ser em área branca, unidades de conservação e/ou terras indígenas.

O novo comando ambiental no Brasil, trouxe aos ambientalistas, a esperança para que Código Florestal, seja respeitado e a certeza que trará importantes repercussões sociais, econômicas e políticas ao País.

Floresta continua sendo destruída – O fenômeno da troca de Presidente no Brasil, trouxe ao meio ambiente sensíveis modificações no âm-bito político, econômico, social e cultural em todo o mundo. Para os especialistas em desmatamento, tais trans-formações não impedem de continuar derrubando a floresta. Seguros na prática de infrações penais, o grupo ganhou ainda mais força – aumentou o sentimento de impunidade – na soma, lucros milionários. Com forte conhecimento para o tratamento jurídico, na certeza da impunidade, os desmatadores Bolsonaristas, prometem continuar derrubando a floresta, convictos que o crime compensa. (Obs. No Brasil não existe um cidadão cumprindo pena preso por cometer crime ambiental).

“Outra novidade para o desmate neste ano, é uso de veneno, pulverizado por aeronaves, mata a planta, cai as folhas vira estopim para o incêndio da floresta, que depois recebe a semente de pastagem da mesma forma”.

O Jornal Folha do Progresso, tem recebido (sob sigilo), diversas imagens de desmatamento, de Moraes Almeida, Castelo de Sonhos, Altamira e Novo Progresso. Observamos que mesmo com a mudança de governo, com novas ações ao meio ambiente, não houve ainda o impacto para impedir o desmatamento na região. Acostumados ao antigo sistema. Bolsonaristas que imaginam existir ainda o favor da lei para os amigos -aliados de bons juristas-, usam das redes sociais para instigar o desmatamento.

O Jornal Folha do Progresso que denunciou em 2019 o DIA DO FOGO, onde os desmatadores incendiaram o Brasil, agora em 2023 teve acesso a grupo de WhatsApp, onde mostra que com mensagens (igual ao Dia do Fogo) continuam estimulando a ideia criminosa de derrubar a floresta para a formar pastagens. Para estes, indiferente se for em área protegida ou não, o crime compensa, divulgam.

Em comentário sobre as ações do IBAMA , na região desmatadores afirmam que vão continuar desmatando a floresta sem medo.

“MAS COMO O PT DIS QUE É O BICHO EU VOU DERRUBAR SO MIL ALQUEIRES ESTE ANO”



*PARA CADA ANO DO MANDADO DELES EU DERRUBO MIL.

Leia abaixo a mensagem do grupo de WhatsApp.

