Sem Messi, Argentina perde para o Equador em despedida das Eliminatórias

Enner Valencia encerrou jejum de cinco meses sem marcar em Equador x Argentina • Reprodução/X/Seleção Equador

Enner Valencia fez o gol do jogo de pênalti; Otamendi e Caicedo foram expulsos.

O Equador venceu a Argentina por 1 a 0, nesta terça-feira (9), pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No Monumental de Guayaquil, Enner Valencia fez o gol do jogo aos 57 minutos do primeiro tempo. Tagliafico fez falta em Preciado e Wilmar Roldán marcou o pênalti após revisão no VAR. Valencia foi para a cobrança e bateu no meio do gol para fazer Equador 1 a 0.

O jogo foi marcado por expulsões. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Otamendi derrubou Enner Valencia na entrada da área e recebeu vermelho direto, já que o atacante do Internacional sairia de cara para o gol na jogada.

No início do segundo tempo, logo aos quatro minutos, Caicedo fez falta em Nico González e levou o segundo amarelo, também sendo expulso.

Com as expulsões, os dois jogadores, que são titulares de suas seleções, estão fora da estreia da Copa do Mundo caso sejam convocados.

Como fica

O resultado não interfere na classificação para o Mundial, já que as duas seleções chegaram à 18ª rodada com vaga já garantida para a Copa de 2026. A Argentina encerra as Eliminatórias com 38 pontos e muita folga na liderança. Já o Equador chegou a 29 pontos com a vitória.

Fim de jejum

A vitória do Equador marcou o fim de dois jejuns. O primeiro, da própria seleção equatoriana, que não vencia a Argentina há quase 10 anos. A última vitória havia sido no dia 8 de outubro de 2015 no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. No jogo, válido pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa de 2018, o Equador venceu por 2 a 0.

O outro jejum era de Enner Valencia: o atacante, que completou 100 jogos pelo Equador também nesta terça, não marcava há cinco meses.

