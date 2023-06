Sem-terra invadem fazenda no interior de São Paulo

Fazenda invadida é produtiva (Foto/Reprodução) – Um grupo de sem-terra invadiu uma fazenda em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), no quilômetro 306 da Rodovia Castelo Branco. A invasão começou ontem, com 30 pessoas, mas hoje há mais gente chegando ao local, inclusive mulheres grávidas e crianças.

A ocorrência registrada na delegacia da região atribui a invasão ao “Movimento Social da Luta dos Trabalhadores”. Segundo as informações que constam no boletim, o grupo chegou ao local em nove automóveis, um caminhão e montou quinze barracas.

No boletim de ocorrência, consta que um “representante” da deputada estadual Márcia Lia (PT-SP) acompanhou a invasão da fazenda e que teria fotocópias de documentos expedidos pelo Incra. O nome deste representante é José Donizete. Ele não atendeu o telefone. A deputada não foi encontrada.

A fazenda tem 105 hectares e no Incra está registrada como “média propriedade produtiva”. Segundo um dos proprietários, as terras comportam atualmente um número de cabeças de gado acima da capacidade, mas ele não soube precisar a quantidade, pois estava viajando. A família vai pedir reintegração de posse na Justiça. É a segunda vez que a fazenda é invadida.

Fonte: Veja/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2023/06:25:27

