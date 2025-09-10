Semas abre inscrição para Processo Seletivo Simplificado com vagas para Altamira e mais 5 cidades

As vagas estão distribuídas em Belém e nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (Nure), localizados nos municípios de Altamira, Santarém, Itaituba, Paragominas e Redenção. A jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado prevê vagas para funções como Assistente Ambiental – Área Administrativa, com remuneração base de R$ 1.320,00, e para os cargos de Analista Ambiental, Analista de Gestão Pública, Analista de Informática e Analista de Infraestrutura (Engenharia Civil), que terão vencimentos de R$ 2.414,50, além de benefícios.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 11 de setembro, exclusivamente pelo site do Sipros .

Para se candidatar, é necessário preencher o formulário online e anexar os documentos comprovativos de escolaridade, experiência e qualificação. Os contratos terão duração temporária, fundamentados na Lei Complementar nº 07/1991 e em legislações estaduais e federais pertinentes.

A gerente da Semas, Cinthia Coelho, ingressou por meio do PSS em 2023 e destaca a importância do processo seletivo como porta de entrada para novos profissionais e reforço às políticas ambientais da Semas.

“O PSS é uma via muito importante de ingresso no serviço público para quem ainda não conseguiu a tão sonhada vaga como concursado. Minha experiência foi bastante tranquila, com transparência da secretaria e celeridade até a contratação. A oportunidade de entrar pelo processo seletivo representou uma forma de demonstrar minhas capacidades profissionais, aplicando conhecimentos técnicos para entregar um serviço de qualidade”, destacou.

Fonte:G1 Santarém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/13:01:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com