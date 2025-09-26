Semas abre seleção de brigadistas em Novo Progresso e mais seis cidades do Pará; salário de R$ 3 mil
Foto: Reprodução | A Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) do Pará publicou edital para seleção de brigadistas voluntários que vão atuar na prevenção e combate a incêndios florestais em sete cidades do oeste do Estado. Novo Progresso está entre os municípios contemplados, ao lado de Rurópolis, Itaituba, Trairão, Jacareacanga, Altamira (distrito de Castelo dos Sonhos) e São Félix do Xingu (áreas rurais).
Ao todo, serão 112 vagas, além de cadastro reserva com até 224 candidatos. Os selecionados terão jornada de 44 horas semanais e receberão auxílio mensal de até R$ 3.036,00.
As inscrições gratuitas estarão abertas de 1º a 5 de outubro de 2025, on-line pelo portal da Semas, ou de forma presencial entre 1º e 3 de outubro, nos Núcleos Regionais da secretaria.
O edital integra o Programa Pará Sem Fogo, lançado em junho, que prevê a criação de brigadas florestais, planos de manejo do fogo e ações integradas para proteger a floresta e as comunidades amazônicas.
