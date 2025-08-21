Semas anuncia leilão de produtos florestais e bens apreendidos em ações de fiscalização

(Foto: Reprodução) – Certame será presencial em Belém e vai ofertar 42 itens diversos, como motores de rabeta e lotes de madeira serra de ipê (decking e tábuas)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) realizará, nos dias 5 e 6 de setembro, a partir das 9h, um leilão para a venda de produtos florestais e bens apreendidos em ações de fiscalização ambiental. O certame será realizado de forma presencial, no galpão da Semas, localizado na Avenida Doutor Freitas, nº 278, bairro Sacramenta, em Belém.

O leilão ofertará 42 itens de motores de rabeta, com valores iniciais entre R$ 325,00 e R$ 6.083,00, e 46 lotes de madeira serrada de ipê (decking e tábuas), totalizando cerca de 194,880 m³. O ‘decking’ refere-se tanto ao material usado para construir um piso elevado de madeira (deck) quanto à própria estrutura de um deck.

Os produtos são oriundos de apreensões em operações de combate a ilícitos ambientais e de doações voluntárias feitas à Administração Pública. A estimativa é arrecadar até R$ 231,3 mil com a alienação dos bens, que serão vendidos pelo critério de maior lance por item e lote. A quantia final arrecadada será destinada à aquisição de novos equipamentos para apoiar as ações de combate a crimes ambientais.

“O leilão cumpre um duplo papel: garante a destinação correta de bens apreendidos em ações de fiscalização e, ao mesmo tempo, transforma esses recursos em investimentos que fortalecem a estrutura da Semas. Dessa forma, conseguimos ampliar a capacidade de atuação do órgão no combate aos crimes ambientais de forma mais eficiente”, destacou a secretária adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias da Semas, Lília Reis.

O pagamento deverá ser feito à vista, por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no prazo de dois dias úteis após a arrematação. O leilão está aberto à participação de pessoas inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, que sejam detentoras de licença ambiental expedida pelo órgão competente e possuam inscrição no Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais (Ceprof).

Não podem participar menores de idade, membros da Comissão de Licitação e servidores públicos. Os interessados poderão vistoriar os produtos nos dias 3 e 4 de setembro, das 9h às 14h, mediante agendamento prévio pelo e-mail: sagat.leilao@semas.pa.gov.br

O edital completo, com todas as informações sobre os lotes, regras de participação, está disponível no site oficial da Semas.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/14:37:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...