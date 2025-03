Semifinais do Paulistão 2025: veja datas, horários e onde assistir

Taça do Campeonato Paulista de 2025 em exposição — Foto: José Luis Silva/Ag.Paulistão

Corinthians recebe o Santos na Neo Química Arena, domingo; Palmeiras e São Paulo se enfrentam, segunda-feira, no Allianz

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira as datas, horários e locais das semifinais do Campeonato Paulista.

Time de melhor campanha até aqui, o Corinthians recebe o Santos na Neo Química Arena, no domingo, às 18h30.

O Palmeiras, que tem a segunda melhor campanha, enfrentará o São Paulo no Allianz Parque na segunda-feira, 21h35.

Assim como nas quartas de final, as semifinais são disputadas em jogo único, com o time com mais pontos como mandante. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis.

Como acontece desde 2016, os clássicos serão disputados com torcida única.

Os dois times que avançarem duelam na final, que será disputada em jogos de ida e volta previstos para os dias 16 e 27 de março. A equipe mais bem colocada na soma geral dos pontos faz a segunda partida como mandante.

Veja como ficaram as semifinais:

Corinthians x Santos, domingo (09/03), às 18h30, na Neo Química Arena (Record, CazéTV, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping);

Palmeiras x São Paulo, segunda (10/03), às 21h35, no Allianz Parque (Record, CazéTV, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping).

O Paulistão não tinha os quatro grandes juntos nas semifinais desde 2019, quando Corinthians e São Paulo eliminaram Santos e Palmeiras, respectivamente, e fizeram a grande decisão – o Timão seria campeão daquele ano.

Agora, o Palmeiras briga pelo tetracampeonato consecutivo. A pontuação acumulada de primeira fase, quartas e semifinal decide quem terá o direito de mandar o jogo de volta de uma eventual final em casa.

Neste caso, quem tem vantagem é o Corinthians. A equipe de Ramón Díaz não pode ser mais alcançada na pontuação e sabe que, se avançar, decide o título paulista na Neo Química Arena.

Veja abaixo a pontuação geral dos quatro semifinalistas:

Pontuação dos classificados às semifinais do Paulistão 2025

Times Pontos Vitórias Empates Derrotas Gols Marcados Gols Sofridos Saldo de Gols

1º – Corinthians 30 9 3 1 22 13 9

2º – Palmeiras 26 7 5 1 24 10 14

3º – São Paulo 22 6 4 3 19 13 6

4º – Santos 21 6 3 4 22 14 8

Fonte: FPF – Redação do ge — São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2025/14:41:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...